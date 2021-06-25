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Общество
Сюжет: Выборы - 2021

Повторные выборы. В Оше кандидат угощал домкомов, милиция нарушений не видит

В координационную группу оперативного реагирования ЦИК поступила жалоба по Ошу.

Заявитель пишет, что в чайхане «Датка» на улице Фрунзенская, 49, некий гражданин по имени Алтынбек Зайниддинов (по словам обратившегося, кандидат в депутаты от партии «Ата Журт Кыргызстан») проводит благотворительный обед для домкомов и квартальных.

В ГУВД южной столицы подтверждения этому факту не нашли. В милиции отметили, что это был не благотворительный обед, а празднование дня рождения. Дело отправлено в архив.

Между тем прокуратура Оша рассматривает законность принятого решения.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/198918/
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