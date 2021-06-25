В Караколе общественный транспорт оснастили видеорегистраторами

В Караколе около 75 процентов общественного транспорта оснастили видеорегистраторами. Об этом 24.kg рассказали в пресс-службе ГУВД Иссык-Кульской области.

Отмечается, что милиционеры проводили профилактическую работу с водителями и владельцами фирм-перевозчиц.

«Видеорегистраторы — эффективная мера безопасности. Установка оборудования поможет бороться с кражами, выявлять пассажиров, портящих имущество, регулировать конфликтные ситуации, возникающие между водителями и пассажирами. Кроме этого, водители будут остерегаться нарушения Правил дорожного движения. Также это поспособствует в определении виновных при ДТП и в других различных ситуациях», — приводит слова старшего инспектора ООБДД Каракола Мунарбека Асаналиева пресс-служба.

Отметим, что в областном центре пассажирскими перевозками занимаются пять предприятий, на балансе которых находятся 385 маршруток и 20 автобусов. Ежедневно на линии в Караколе выходят 55 маршрутных такси. Кроме этого, осуществляются межобластные и межрайонные маршруты.