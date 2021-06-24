В Минздраве рассказали о вреде электронных сигарет для детей

Курение или использование электронных сигарет среди детей ставит под угрозу их здоровье и безопасность. Об этом информирует Министерство здравоохранения и социального развития.

По его данным, у детей курильщиков часто снижена функция легких, последствием чего являются хронические респираторные заболевания во взрослом возрасте.

Серьезный риск для здоровья детей представляет воздействие жидкости для электронных сигарет. Существует опасность протекания устройств и проглатывания жидкости детьми.

В Минздраве сообщают, что известны случаи травм, включая ожоги, вызванные возгоранием и взрывом электронных сигарет.

«У детей школьного возраста, подвергающихся вредному воздействию табачного дыма при пассивном курении, также более высокий риск развития астмы вследствие воспаления дыхательных путей. У детей в возрасте до двух лет, которые подвергаются воздействию табачного дыма при пассивном курении в домашних условиях, может развиться воспаление среднего уха, следствием которого могут стать потеря слуха и глухота», — отмечают в ведомстве.

Подчеркивается, что отказ от курения снижает риск многих заболеваний, связанных с пассивным курением, у детей, таких как респираторные (например, астма и отиты).