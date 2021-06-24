25 июня: где в Бишкеке и регионах отключат свет

В Бишкеке и регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в ОАО «Северэлектро».

1 Бишкек Бишкек

9.00-18.00 — жилмассивы «Ала-Тоо», «Арча-Бешик» (улицы Чортекова, Бердибаева, Садыбакасова, Ойсул-Ата), «Ак-Ордо» (улицы Ара-Коль, Улу-Тоо, Улук-Тоо, Макмал, Бештектир, Терек-Сай), «Орок» (улица Кочкор-Ата), «Ак-Босого» (улицы Архитекторная, Тулебердиева, Саадаева, Ынтымак, Манаса, Чуй, 17, 21);

9.30-18.00 — отрезки улиц Сельсоветской, Жамгырчыновой, Месароша, Ильменской, Серпуховской, Волковой, Боконбаева, проспекта Манаса, село Орто-Сай (улицы Рысмендиева, Кумара, Иманалиева);

9.30-12.00 — микрорайон «Тунгуч», 1, 3, 4, 12, 17, 17/2;

9.30-19.00 — отрезки улиц Кийизбаевой, Каменной, Токтоналиевой, Ахунбаева, Орозбекова, Васильева, Элебесова, переулок Ботанический;

10.00-15.00 — жилмассивы «Куйручук» (улица Тон), «Кок-Жар» (улицы Куйручук, Санжыра);

11.00-14.00 — средняя школа № 88.

2 Чуйская область Чуйская область

Аламединский РЭС

9.00-18.00 — села Пригородное (улицы Арсланбоб, Первомайская, Сибирская, Юбилейная, Маяковского, Садовая, Горького, жилмассивы «Умут», «Тамырчы»), Лебединовка (улицы Набережная, Маяковского, Мамыркалиева, Горького, Советская, Северная, Лермонтова, Комсомольская, Восточная, Ауэзова, Калинина, проспекты Ленина, Победы, переулки Веселый, БЧК), Ленинское (улицы Восточная, Коммунарская, Алма-Атинская, Речная, Подгорная), Мыкан (улицы Линейная, Гэсовская, Строительная, переулок Чуйский, жилмассив «16 га»), Кайырма (переулок Западный, школа, детский сад), Дачное (улица Береговая, проспект Ленина, ГЭС-5), Лесхоз (улица Лесхозная), Беш-Кунгей (19-й километр), Арашан (дачи), Васильевка (улицы Комсомольская, Фрунзе, Октябрьская, Школьная, Юбилейная, Набережная, контуры 578, 569), Берлик (улицы Жумалы, Новая, Токтогула), Торт-Гуль (улицы Куюкова, Тулеева, Мадиева, Кумушалиева, Кийизбаева), Маевка (улицы Новая, Школьная, Молодой Гвардии, Ала-Арчинская, Виноградная, Набережная), Башкара-Суу, Заречное;

Сокулукский РЭС

9.00-17.00 — села Новопавловка (жилмассив «Ак-Ордо», контур 519), Военно-Антоновка (улицы Ала-Арчинская, Кирова, Пограничная, Полярная, Северная, Советская, Токтогула, тупик Советский), Маловодное (улицы Украинская, Ленина, Пролетарская, Тоголока Молдо, Жангазиева, Кирова, Новая, Красноармейская, переулок Южный, тупик Пролетарский), Кара-Сакал (улицы Тоголока Молдо, Осмона, Жангазиева, Алтын-Ордо), Студенческое (улицы Новосадовая, Садовая, Проектируемая, Беговая, Юбилейная, Комсомольская, Намазалы ажы, Артезианская, Южная, переулок Новосадовый), Комсомольское (улицы Северная, Клубная, Опытная, Западная, Молодежная, Центральная, Проектируемая, Пионерская, Школьная, Карасуйская, Садовая, Средняя, Чуйская, Восточная), Чат-Коль (улица Восточная), Камышановка (улицы Фрунзе, Карасуйская, Западная, Белинского, Мира, Больничная, Чуйская, Школьная, Комсомольская, Молодежная, Пионерская, Спортивная, Восточная), Нижне-Чуйское (улицы Западная, Зеленая, Фрунзе, Саратовская, Чуйская, Аэродромная, Дачная, Киевская, Токтогула, Тельмана, Джамбульская, переулок Зеленый), Первомайское (улицы Береговая, Ленина), Сокулук (улицы Ленина, Кайназаровой, Комсомольская, Садовая, Полярная, Иссык-Кульская, Калинина, Труда, Фрунзе, Октябрьская, Мельничная, Карагачевая, переулок Карагачевый), Романовка (МТФ), Озерное, совхоз «Фрунзе» (улицы Садовая, Заречная, Западная, Южная, Институтская, Новая, Северная, Набережная, Центральная, Юбилейная, Фрунзе, Средняя, Береговая, Садовая, Фрунзенская, Новосадовая, Животноводство, Лесная, Строительная, Восточная, Проектируемая);

Иссык-Атинский РЭС

9.00-17.00 — села Сын-Таш (улицы Шакирова, МТФ), Красная Речка (улицы Кривощекова, Первомайская);

Панфиловский РЭС

9.00-17.00 — села Панфиловка (улицы Осмонова, Тилебалдиева, Тихонова, Центральная, Первомайская, Жаштык, Газовое хозяйство, МТФ), Чалдыбар (улица Советская), Ровное (улицы Гагарина, Киевская, Советская, кошары);

Жайылский РЭС

9.00-17.00 — Кара-Балта (улицы Труда, Луговая, Интернациональная, Грибоедова, Кооперативная, Орджоникидзе, Буденного, Пограничная, Чуйская, Тулебердиева, Киргизская), село Ставрополовка;

Кантский РЭС

9.00-18.00 — Кант (улицы 50 лет Октября), села Новопокровка (улицы Мичурина, Турсун Бяра), Туз (улицы Максутбаева, Мусаходжоева, Чекирова);

Чуйский РЭС

9.00-17.00 — села Жаны-Турмуш (улица Токмакская), Садовое (улицы Тулебердиева, Масымкан, Укуева, Чуйская);

Кеминский РЭС

9.00-18.00 — села Шабдан, Калмак-Ашуу, Тар-Суу.

3 Таласская область Таласская область

9.00-17.00 — Талас (улицы Некрасова, Маяковского);

9.00-18.00 — села Наматбек, Кен-Арал, Озгоруш.

4 Иссык-Кульская область Иссык-Кульская область