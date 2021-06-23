В Беловодском психоневрологическом доме-интернате выявили COVID-19

В Беловодском детском психоневрологическом социальном стационарном учреждении у воспитателя выявили COVID-19. Учреждение закрыли на карантин, сообщили в пресс-центре Минздравсоцразвития.

По его данным, у всех сотрудников и получателей услуг постоянно измеряют температуру. Строго контролируют ношение масок персоналом и СИЗ — медицинскими работниками.

«Группа, где работала воспитатель с положительным ПЦР, полностью изолирована. Врачи осмотрели детей, которые контактировали с воспитателем. Медперсонал ведет усиленное круглосуточное наблюдение за ними», — отметили в ведомстве.

Анализ ПЦР вышел положительным и у девяти воспитанников. «Их состояние стабильное, лечение получают по клиническому протоколу. Они под контролем заместителя главного врача территориальной больницы Московского района», — отметили в ведомстве.