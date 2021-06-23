Строится парковка. В природном парке «Ала-Арча» деревья не вырубали

В природном парке «Ала-Арча» создают все условия для посетителей. Так, 24.kg прокомментировали жалобу читателя на снос деревьев в зеленой зоне.

По данным администрации природного парка, там строят парковку для автомашин, потому что на территории отсутствуют стоянки.

«Авто перекрывают проезд, создаются аварийные ситуации, заезжают на зеленые насаждения. Парк должен быть удобным и комфортным для посетителей. Ничего не вырубали там, кроме пустого помещения, больше ничего не было. В планах посадить новые деревья и улучшить экзотику», — рассказали редакции.

Ранее читатель 24.kg сообщал, что в альплагере природного парка «Ала-Арча» сносят деревья для строительства объектов общественного питания и проезда.