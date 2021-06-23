20:18
USD 84.56
EUR 100.60
RUB 1.16
Общество

Строится парковка. В природном парке «Ала-Арча» деревья не вырубали

В природном парке «Ала-Арча» создают все условия для посетителей. Так, 24.kg прокомментировали жалобу читателя на снос деревьев в зеленой зоне.

По данным администрации природного парка, там строят парковку для автомашин, потому что на территории отсутствуют стоянки.

«Авто перекрывают проезд, создаются аварийные ситуации, заезжают на зеленые насаждения. Парк должен быть удобным и комфортным для посетителей. Ничего не вырубали там, кроме пустого помещения, больше ничего не было. В планах посадить новые деревья и улучшить экзотику», — рассказали редакции.

Ранее читатель 24.kg сообщал, что в альплагере природного парка «Ала-Арча» сносят деревья для строительства объектов общественного питания и проезда.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/198575/
просмотров: 194
Версия для печати
Материалы по теме
Альплагерь природного парка «Ала-Арча» начали застраивать
Жители южной части Бишкека выступают против строительства жилого дома
В Токмаке начали строительство фабрик. Рабочими местами обеспечат 300 человек
В Кыргызстане предлагают упростить получение документов на строительство
Сезон пикников открыт. Бишкекчанка пожаловалась на мусор в Ала-Арчинском ущелье
Мусорное бедствие. Как выглядят природные парки после майских праздников
Четыре спальни, все удобства. Какие дома построят близким погибших от вторжения
Городские власти незаконно выдали документы на стройку многоэтажки в Бишкеке
Спустились в поисках еды. Стаю сибирских горных козлов сфотографировал горожанин
В «Кыргыз каганате» рассказали о строительстве дома на улице Ахунбаева
Популярные новости
COVID-19. Как лечиться в&nbsp;домашних условиях, чтобы не&nbsp;нанести вред здоровью COVID-19. Как лечиться в домашних условиях, чтобы не нанести вред здоровью
Цены растут. Все больше кыргызстанцев готовы обменивать свои вещи на&nbsp;продукты Цены растут. Все больше кыргызстанцев готовы обменивать свои вещи на продукты
Бывшему президенту Атамбаеву срочно требуется медицинское обследование Бывшему президенту Атамбаеву срочно требуется медицинское обследование
Названа причина роста цен на&nbsp;морковь Названа причина роста цен на морковь
Бизнес
Сборная MegaCom стала серебряным призером турнира по&nbsp;мини-футболу &laquo;FUT-Лига&raquo; Сборная MegaCom стала серебряным призером турнира по мини-футболу «FUT-Лига»
Акция! Купи любой смартфон в&nbsp;MegaStore и&nbsp;получи серебряный номер в&nbsp;подарок Акция! Купи любой смартфон в MegaStore и получи серебряный номер в подарок
Как воспользоваться услугами компании &laquo;Газпром Кыргызстан&raquo; удаленно Как воспользоваться услугами компании «Газпром Кыргызстан» удаленно
Dos Credobank дарит добро Dos Credobank дарит добро
23 июня, среда
20:17
Третья волна COVID-19. Госорганы переводят на усиленный режим работы Третья волна COVID-19. Госорганы переводят на усиленный...
20:01
Нужен паспорт или права? Обращайтесь в Министерство цифрового развития
19:54
Строится парковка. В природном парке «Ала-Арча» деревья не вырубали
19:29
В Бишкеке деревья обрабатывают специальным раствором против вредителей
19:03
Кыргызстанец потерял документы и двое суток ночевал в аэропорту Москвы