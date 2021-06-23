Поправки в закон об НПО — это дополнительное бремя и ограничение свобод. Об этом на пресс-конференции в Бишкеке сообщила юрист Таттибубу Эргешбаева.

«Некоммерческие и неправительственные организации и так отчитываются перед налоговой, Соцфондом и статистическим комитетом. Принятие поправок, согласно которым дополнительные проверки НКО будет проводить еще и Министерство юстиции, чрезмерно. Это дополнительное обременение и ограничение, которое ни к чему хорошему не приведет», — сказала она.

Напомним, 17 июня Жогорку Кенеш принял поправки в закон об НПО, обязывающие некоммерческие организации отчитываться об источниках финансирования. Правозащитники назвали его дискриминационным и попросили Садыра Жапарова наложить на закон вето.