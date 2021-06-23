Третья волна COVID-19. Кабинет министров соберется на внеочередное заседание

Председатель кабинета министров Кыргызстана Улукбек Марипов провел рабочее совещание с участием заместителей председателя кабмина и заместителей руководителя администрации президента. Об этом сообщила пресс-служба правительства.

На совещании обсудили вопросы социально-экономического развития страны и пути их решения. Рассмотрена реализация указов президента, вопросы стабилизации эпидемиологической ситуации, вакцинации граждан, обеспечения продовольственной и общественной безопасности.

«По итогам совещания Улукбек Марипов поручил созвать внеочередное заседание кабинета министров по эпидемиологической ситуации в стране. Он также дал ряд поручений, требующих оперативного исполнения», — говорится в сообщении.