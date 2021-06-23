10:59
USD 84.56
EUR 100.60
RUB 1.16
Общество
Сюжет: COVID-19

Третья волна COVID-19. Кабинет министров соберется на внеочередное заседание

Председатель кабинета министров Кыргызстана Улукбек Марипов провел рабочее совещание с участием заместителей председателя кабмина и заместителей руководителя администрации президента. Об этом сообщила пресс-служба правительства.

На совещании обсудили вопросы социально-экономического развития страны и пути их решения. Рассмотрена реализация указов президента, вопросы стабилизации эпидемиологической ситуации, вакцинации граждан, обеспечения продовольственной и общественной безопасности.

«По итогам совещания Улукбек Марипов поручил созвать внеочередное заседание кабинета министров по эпидемиологической ситуации в стране. Он также дал ряд поручений, требующих оперативного исполнения», — говорится в сообщении.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/198553/
просмотров: 774
Версия для печати
Материалы по теме
COVID-19. В ВОЗ заявили о продолжающемся снижении числа новых случаев в мире
COVID-19. Узбекистан снова стал требовать ПЦР-анализ при въезде в страну
Должен ли Улукбек Марипов уйти в отставку? Что ответили читатели 24.kg
Власти Таджикистана подтвердили новые случаи заражения коронавирусом
Врачи не получили компенсации за работу в красной зоне. ФОМС обещает выплатить
COVID-19. В каких случаях могут госпитализировать пациента
В инфекционной больнице в Бишкеке нет свободных мест для зараженных COVID-19
COVID-19 в мире. Заразились более 178,7 миллиона, умерли более 3,8 миллиона
В КР коронавирусом болеет 7 тысяч 609 человек, 801 — в тяжелом состоянии
В Кыргызстане за сутки коронавирусом заразились 42 медработника
Популярные новости
Цены растут. Все больше кыргызстанцев готовы обменивать свои вещи на&nbsp;продукты Цены растут. Все больше кыргызстанцев готовы обменивать свои вещи на продукты
Бывшему президенту Атамбаеву срочно требуется медицинское обследование Бывшему президенту Атамбаеву срочно требуется медицинское обследование
Названа причина роста цен на&nbsp;морковь Названа причина роста цен на морковь
Беспорядки в&nbsp;Бишкеке. Клару Сооронкулову вызвали на&nbsp;допрос в&nbsp;МВД Беспорядки в Бишкеке. Клару Сооронкулову вызвали на допрос в МВД
Бизнес
Dos Credobank дарит добро Dos Credobank дарит добро
EURO-2020: Хорватия&nbsp;&mdash; Шотландия, Словакия&nbsp;&mdash; Испания эксклюзивно на&nbsp;O!TV EURO-2020: Хорватия — Шотландия, Словакия — Испания эксклюзивно на O!TV
Программа Нарендры Моди Make in&nbsp;India стимулирует промышленность страны Программа Нарендры Моди Make in India стимулирует промышленность страны
Газифицируйте дома и&nbsp;объекты в&nbsp;рассрочку без процентов с&nbsp;1&nbsp;июля Газифицируйте дома и объекты в рассрочку без процентов с 1 июля
23 июня, среда
10:57
Дело «Кумтора». Асылбека Жээнбекова доставили в суд Дело «Кумтора». Асылбека Жээнбекова доставили в суд
10:40
Курс доллара в коммерческих банках Кыргызстана на 23 июня
10:39
Поправки в закон об НПО негативно скажутся на жизни людей в регионах Кыргызстана
10:35
Надзорные органы продолжают непрерывно проверять бизнес
10:34
Дело «Кумтора». В Бишкеке около горсуда митингуют сторонники Асылбека Жээнбекова