COVID-19. В ВОЗ заявили о продолжающемся снижении числа новых случаев в мире

За прошедшую неделю Всемирная организация здравоохранения отметила снижение заболеваемости коронавирусом. Об этом говорится в ее бюллетене.

По данным ВОЗ, за последнюю неделю зарегистрировали более 2,5 миллиона случаев заражения и свыше 64 тысяч летальных исходов, что на 6 процентов и 12 процентов меньше, чем на предыдущей.

«В глобальном масштабе смертность остается высокой: за последнюю неделю ежедневно регистрировали более 9 тысяч летальных исходов. Однако количество новых случаев, зарегистрированных на прошлой неделе, снизилось во всех регионах, за исключением Восточного Средиземноморья и Африки», — отметили в организации.

Заболеваемость, по сведениям ВОЗ, снизилась в Юго-Восточной Азии (на 21 процент) и Европе (на 6 процентов). Рост новых случаев зарегистрирован в Африке (на 39 процентов) и Восточном Средиземноморье (на 2 процента).