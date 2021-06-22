21:15
USD 84.52
EUR 100.51
RUB 1.15
Общество

Мэрия Бишкека представила схемы движения новых автобусов

Мэрия Бишкека представила схемы движения новых автобусов.

Как отметили в пресс-службе муниципалитета, сегодня на линии выехали 50 новых автобусов Isuzu. Их длина 6,9 метра, пассажировместимость — 38 человек и 16 сидячих мест.

Вновь введенный общественный транспорт курсирует по пяти маршрутам:

  • № 10: жилой массив «Ак-Ордо» — Ахунбаева — 7 Апреля — Чуй — Киевская — Чингиза Айтматова;
  • № 11: «Чон-Арык» — Ахунбаева — Айтматова — Киевская — Тоголока Молдо — Чуй — 7 Апреля;
  • № 12: село Маевка — Махатма Ганди — Боталиева — Абдрахманова — Суеркулова — Юнусалиева — Сухэ-Батора — Каралаева — Токомбаева — «Кок-Жар»;
  • № 13: улица Муромская — Чортекова — Гагарина — Кулиева — Московская — 7 Апреля — Анкара — жилой массив «Кырман»;
  • № 14: микрорайон № 12 — Юнусалиева — Суеркулова — Ахунбаева — Манаса — Чуй — Кулиева — Толстого — Репина — жилой массив «Ак-Ордо».
Отечественная компания «Экопассажирские перевозки» сообщила, что автобусы в течение недели будут перевозить всех бесплатно — подарок для горожан и гостей столицы. 
 
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/198531/
просмотров: 863
Версия для печати
Материалы по теме
В Бишкеке на линию вышли новые автобусы
В мэрии Бишкека обсудили поставку новых автобусов из Узбекистана
Новые автобусы прибывают в Бишкек
Мэрия Бишкека не отказывалась от приобретения электробусов за счет средств АБР
Мэрия Бишкека подписала договор о поставке автобусов на газе
Мэрия Бишкека vs перевозчики. Почему с комфортом горожане будут ездить не скоро
В июле в Бишкек поступят 350 автобусов на газе
Мэрия Бишкека обсуждает возможность поставки российских автобусов
В Бишкек доставят 350 автобусов на газе
Только пятая часть автобусов мэрии Бишкека находится в рабочем состоянии
Популярные новости
Цены растут. Все больше кыргызстанцев готовы обменивать свои вещи на&nbsp;продукты Цены растут. Все больше кыргызстанцев готовы обменивать свои вещи на продукты
Бывшему президенту Атамбаеву срочно требуется медицинское обследование Бывшему президенту Атамбаеву срочно требуется медицинское обследование
Названа причина роста цен на&nbsp;морковь Названа причина роста цен на морковь
Беспорядки в&nbsp;Бишкеке. Клару Сооронкулову вызвали на&nbsp;допрос в&nbsp;МВД Беспорядки в Бишкеке. Клару Сооронкулову вызвали на допрос в МВД
Бизнес
Dos Credobank дарит добро Dos Credobank дарит добро
EURO-2020: Хорватия&nbsp;&mdash; Шотландия, Словакия&nbsp;&mdash; Испания эксклюзивно на&nbsp;O!TV EURO-2020: Хорватия — Шотландия, Словакия — Испания эксклюзивно на O!TV
Программа Нарендры Моди Make in&nbsp;India стимулирует промышленность страны Программа Нарендры Моди Make in India стимулирует промышленность страны
Газифицируйте дома и&nbsp;объекты в&nbsp;рассрочку без процентов с&nbsp;1&nbsp;июля Газифицируйте дома и объекты в рассрочку без процентов с 1 июля
22 июня, вторник
21:11
Должен ли Улукбек Марипов уйти в отставку? Что ответили читатели 24.kg Должен ли Улукбек Марипов уйти в отставку? Что ответили...
21:00
Прогноз погоды в Кыргызстане на 23 июня: ночью еще прохладно
20:47
Альплагерь природного парка «Ала-Арча» начали застраивать
20:24
Конфликт со стрельбой устроили кыргызстанцы в Москве. Полиция ведет проверку
20:19
Беспорядки в Бишкеке. Журналиста Али Токтакунова вызвали на допрос