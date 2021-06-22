Мэрия Бишкека представила схемы движения новых автобусов.

Как отметили в пресс-службе муниципалитета, сегодня на линии выехали 50 новых автобусов Isuzu. Их длина 6,9 метра, пассажировместимость — 38 человек и 16 сидячих мест.

Вновь введенный общественный транспорт курсирует по пяти маршрутам:

№ 10: жилой массив «Ак-Ордо» — Ахунбаева — 7 Апреля — Чуй — Киевская — Чингиза Айтматова;

№ 11: «Чон-Арык» — Ахунбаева — Айтматова — Киевская — Тоголока Молдо — Чуй — 7 Апреля;

№ 12: село Маевка — Махатма Ганди — Боталиева — Абдрахманова — Суеркулова — Юнусалиева — Сухэ-Батора — Каралаева — Токомбаева — «Кок-Жар»;

№ 13: улица Муромская — Чортекова — Гагарина — Кулиева — Московская — 7 Апреля — Анкара — жилой массив «Кырман»;

№ 14: микрорайон № 12 — Юнусалиева — Суеркулова — Ахунбаева — Манаса — Чуй — Кулиева — Толстого — Репина — жилой массив «Ак-Ордо».