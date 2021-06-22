COVID-19. Узбекистан снова стал требовать ПЦР-анализ при въезде в страну

Спецкомиссия Узбекистана по борьбе с коронавирусом вновь ввела обязательное ПЦР-тестирование на коронавирус для всех въезжающих в страну. Об этом с ссылкой на пресс-службу Минздрава республики сообщил ТАСС.

В ведомстве отметили, что вводится система обязательного тестирования методом ПЦР у всех въезжающих через пограничные пункты пропуска. При этом будет необходимо через семь дней сдать второй тест.

Обязательная сдача экспресс-тестов для въезжающих в Узбекистан была отменена 15 марта 2021 года. При пересечении границы достаточно было представить справку об отрицательном ПЦР-тесте, сделанном не ранее чем за 72 часа до въезда в Узбекистан.

С начала июня в Узбекистане наблюдается рост числа случаев заболевания коронавирусом.