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Общество
Сюжет: COVID-19

Власти Таджикистана подтвердили новые случаи заражения коронавирусом

Накануне республиканский штаб Таджикистана по усилению противоэпидемических мер по предотвращению распространения новой инфекции COVID-19 сообщил о новых случаях коронавируса в медицинских учреждениях страны, передает Радио Озоди.

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Основной причиной очередной вспышки заболевания республиканский штаб по усилению противоэпидемических мер по предотвращению распространения новой инфекции COVID-19 связал с халатностью, несоблюдением определенных сроков самозащиты граждан, вернувшихся из-за границы, других рекомендаций, а также неиспользованием масок.

«В связи с этим от каждого жителя страны требуется неукоснительно следовать рекомендациям специалистов в этой сфере, не ходить куда-либо без надобности, пользоваться масками в общественных местах и другими дезинфицирующими средствами», — говорится в сообщении республиканского штаба.

Власти Таджикистана сообщают, что принимают соответствующие решения, в том числе по усилению координации деятельности соответствующих министерств и ведомств по контролю за соблюдением населением правил личной и общественной гигиены, контролю над обслуживающими и культурными центрами, принятию строгих профилактических и противоэпидемических мер, соблюдению санитарно-гигиенических правил, профилактике и противодействию эпидемии во время торжеств и обрядов, церемонии погребения, а также принятие необходимых мер во время международных рейсов для предотвращения распространения COVID-19.

При этом данных о том, сколько конкретно случаев выявлено, пока нет. Но 12 июня Радио Озоди и ИА «Азия-Плюс» со ссылкой на врачей, сотрудников лабораторий и родственников пациентов сообщили о новых случаях заражения коронавирусной инфекцией в стране. Агентство «Азия-Плюс» со ссылкой на источник в частной лаборатории «Диамед» также сообщило, что 8 июня только в Душанбе было выявлено порядка 100 случаев коронавируса. Другие лаборатории также подтвердили положительные результаты тестов на коронавирус. Но тогда в Минздраве республики эту информацию опровергли.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/198485/
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