Дело «Кумтора». Сторонники Омурбека Бабанова расходятся

В Бишкеке около здания ГКНБ прошел митинг сторонников экс-премьер-министра Омурбека Бабанова.

Участники акции протеста требовали освободить бывшего главу кабинета министров. По их мнению, Бабанов арестован несправедливо.

Спустя час после начала митинга родные и сторонники бывшего премьера начали расходиться. Организаторы акции протеста попросили людей соблюдать закон и не оставлять за собой мусор.

Омурбек Бабанов арестован по решению Первомайского районного суда Бишкека 2 июня. Его обвиняют в коррупции по уголовному делу «Кумтора». Сам он отвергает обвинения и называет их «абсолютной чушью и абсурдом».

Уголовные дела по «Кумтору» расследует ГКНБ. В начале июня бывшие и действующие депутаты парламента Торобай Зулпукаров, Исхак Пирматов водворены в СИЗО ГКНБ на два месяца. Решением суда арестованы экс-премьер-министр Омурбек Бабанов, бывшие спикер парламента Асылбек Жээнбеков и первый вице-премьер-министр Тайырбек Сарпашев. Сторонники считают, что аресты политически мотивированы. Двух бывших депутатов Таланта Узакбаева и Алмазбека Баатырбекова освободили из-под стражи. Они согласились сотрудничать со следствием.