12:03
USD 84.52
EUR 100.51
RUB 1.15
Общество

Госархив опубликовал документальный фильм «Кыргызстан в годы ВОВ»

Центральный государственный архив кинофотофонодокументов Кыргызской Республики подготовил документальный фильм «Кыргызстан в годы Великой Отечественной войны». Об этом сообщают в ЦГАКФД.

По их словам, кинокартину сняли еще в советские годы, она посвящена 40-летию победы.

Фильм повествует о военном времени в Кыргызстане, об эвакуации в нашу страну.

Отметим, сегодня 80-я годовщина начала Великой Отечественной войны.

В Госархиве также напомнили о проекте «Письма с фронта», запущенном в преддверии 70-летия победы советского народа в Великой Отечественной войне.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/198444/
просмотров: 300
Версия для печати
Материалы по теме
День скорби. Ветераны Вооруженных сил возложили цветы к Вечному огню в Бишкеке
Российские поисковики нашли медальон солдата из Кыргызстана. Теперь ищут родных
В Московском районе прошла патриотическая акция «Чистая память»
Фальсификаторы пользуются пробелами в истории ВОВ, чтобы переписать ее
В Бишкеке состоялся пробег «Победа 2021»
На улице Интергельпо в Бишкеке разрушают историческое здание
Никто не забыт. В Чолпон-Ате отпраздновали День Победы
Памятник воинам в Чолпон-Ате не отреставрировали ко Дню Победы
День Победы. На Братском кладбище в Бишкеке почтили память погибших в годы войны
Телеканал «МИР» запустил акцию к 80-летию начала Великой Отечественной войны
Популярные новости
Цены растут. Все больше кыргызстанцев готовы обменивать свои вещи на&nbsp;продукты Цены растут. Все больше кыргызстанцев готовы обменивать свои вещи на продукты
Бывшему президенту Атамбаеву срочно требуется медицинское обследование Бывшему президенту Атамбаеву срочно требуется медицинское обследование
Названа причина роста цен на&nbsp;морковь Названа причина роста цен на морковь
Третья волна COVID-19. Организации просят перейти на&nbsp;удаленный режим работы Третья волна COVID-19. Организации просят перейти на удаленный режим работы
Бизнес
Программа Нарендры Моди Make in&nbsp;India стимулирует промышленность страны Программа Нарендры Моди Make in India стимулирует промышленность страны
Газифицируйте дома и&nbsp;объекты в&nbsp;рассрочку без процентов с&nbsp;1&nbsp;июля Газифицируйте дома и объекты в рассрочку без процентов с 1 июля
Магистратура в&nbsp;КГИПИ Магистратура в КГИПИ
Как отказаться от&nbsp;вредной привычки и&nbsp;сохранить здоровье: что говорят эксперты Как отказаться от вредной привычки и сохранить здоровье: что говорят эксперты
22 июня, вторник
11:56
Дело «Кумтора». Омурбека Бабанова оставили под стражей Дело «Кумтора». Омурбека Бабанова оставили под стражей
11:49
Задолжали миллионы. Госпредприятия МЧС на грани банкротства
11:41
Бывший депутат парламента от СДПК стал мэром Узгена
11:30
Госархив опубликовал документальный фильм «Кыргызстан в годы ВОВ»
11:20
COVID-19 в мире. Заразились более 178,7 миллиона, умерли более 3,8 миллиона