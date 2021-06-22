Госархив опубликовал документальный фильм «Кыргызстан в годы ВОВ»

Центральный государственный архив кинофотофонодокументов Кыргызской Республики подготовил документальный фильм «Кыргызстан в годы Великой Отечественной войны». Об этом сообщают в ЦГАКФД.

По их словам, кинокартину сняли еще в советские годы, она посвящена 40-летию победы.

Фильм повествует о военном времени в Кыргызстане, об эвакуации в нашу страну.

Отметим, сегодня 80-я годовщина начала Великой Отечественной войны.

В Госархиве также напомнили о проекте «Письма с фронта», запущенном в преддверии 70-летия победы советского народа в Великой Отечественной войне.