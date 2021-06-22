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Общество

В Бишкеке на линию вышли новые автобусы

В Бишкеке на линию вышли новые автобусы. Об этом сообщили в пресс-службе столичного муниципалитета.

По ее данным, в первую поездку 50 автобусов отправил исполняющий обязанности мэра Бактыбек Кудайбергенов.

Длина нового транспорта составляет 6,9 метра, вместимость — 38 человек, 16 сидячих мест.

Управление городского транспорта мэрии разработало маршрутные схемы. Теперь новенькие автобусы японской марки ISUZU узбекского производства будут курсировать:

  • маршрут № 10: жилой массив «Ак-Ордо» — круговая;
  • маршрут № 11: жилой массив «Ак-Ордо» — круговая;
  • маршрут № 12: село Маевка — село Кок-Жар;
  • маршрут № 13: улица Муромская — жилой массив «Кырман»;
  • маршрут № 14: микрорайон № 12 — жилой массив «Ак-Ордо».

Отечественная компания ОсОО «Эко Пассажирские перевозки» сообщила, что в течение недели автобусы будут перевозить пассажиров бесплатно. Эта акция — подарок для горожан и гостей столицы.

В муниципалитете напомнили, что 11 мая 2021 года между управлением городского транспорта и ОсОО «Эко Пассажирские перевозки» подписан меморандум о поставке 1 тысячи автобусов на 2021-2023 годы (аутсорсинг), а 4 июня — двусторонний договор.

«Так как эти автобусы были привлечены к работе в кратчайшие сроки, они работают на дизельном топливе. После поставки остальных автобусов будут заменены газомоторными. Их первая партия прибудет в Бишкек до 1 июля, поставка остальных планируется до октября — всего 350 автобусов», — отметили в мэрии.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/198425/
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