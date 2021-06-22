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Общество
Сюжет: Ситуация с «Кумтором»

В Бишкеке около здания горсуда митингуют сторонники Омурбека Бабанова

В Бишкеке около здания городского суда собрались сторонники экс-премьер-министра Омурбека Бабанова.

Около 200 человек требуют освободить бывшего главу правительства.

Сегодня Бишкекский городской суд рассматривает жалобу адвокатов на меру пресечения Омурбеку Бабанову.

Защита требует отпустить его под подписку о невыезде.

Омурбек Бабанов арестован по решению Первомайского районного суда Бишкека 2 июня. Его обвиняют в коррупции по уголовному делу «Кумтора». Сам он отвергает обвинения и называет их «абсолютной чушью и абсурдом».

Уголовные дела по «Кумтору» расследует ГКНБ. В начале июня бывшие и действующие депутаты парламента Торобай Зулпукаров, Исхак Пирматов водворены в СИЗО ГКНБ на два месяца. Решением суда арестованы экс-премьер-министр Омурбек Бабанов, бывшие спикер парламента Асылбек Жээнбеков и первый вице-премьер-министр Тайырбек Сарпашев. Сторонники считают, что аресты политически мотивированы. Двух бывших депутатов Таланта Узакбаева и Алмазбека Баатырбекова освободили из-под стражи. Они согласились сотрудничать со следствием.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/198417/
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