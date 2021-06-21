Российский мультимиллионер Александр Лебедев побывал на «Кумторе»

Российский мультимиллионер Александр Лебедев сообщил о своем визите на «Кумтор». Об этом он написал на своей странице в Instagram.

Александр Лебедев отметил, что выручка от разработки месторождения составила около $12 миллиардов. При этом Кыргызстану досталось официально не более нескольких сотен миллионов долларов. На вопросы пользователей, не собирается ли Александр Лебедев навести порядок на «Кумторе», он ответил, что этим будет заниматься президент Садыр Жапаров.

Александр Лебедев — российский предприниматель, общественный и политический деятель, писатель. Председатель совета директоров ЗАО «Национальная резервная корпорация», бывший депутат Государственной думы. Депутат Слободской районной думы.