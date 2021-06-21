Ольга Тарабашкина: В Кыргызстане стесняются сказать, что медитируют

Знания о кундалини-йоге передавались от учителя ученику на протяжении сотен, а возможно, и тысяч лет. На Западе стала известной, когда в 1969 году Йоги Бхаджан приехал в США и начал вести занятия. Практика быстро обрела популярность и признание.

Накануне Дня йоги, который отмечают сегодня, мы встретились с инструктором международного уровня Ольгой Тарабашкиной, которая и познакомила кыргызстанцев с этим направлением почти 10 лет назад.

— Когда вы сами узнали о кундалини-йоге?

— Мне было 24 года. Я работала в Лондоне. Включила по телевизору посвященный здоровому образу жизни канал «Тело в балансе». Там пела Майя Файнс (музыкант, композитор, инструктор из Англии. — Прим. 24.kg), которая и стала моим проводником в кундалини. Я начала смотреть ее программы. О йоге тогда ничего не знала.

В тот момент у меня был период в жизни поиска себя. После четырех месяцев просмотра занятий по ТВ-каналу поняла, что мое отношение к работе и людям изменилось. Мне стало комфортно самой с собой, чего раньше не было. Почувствовала, что трачу свою жизнь в этом корпоративном мире и убиваю свой мозг.

Фото Facebook/Кундалини Йога Хаус. Ольга Тарабашкина в 2012 году

Через год пошла волонтером в йога-центр. Там поняла, что больше всего мне нравится именно кундалини с ее мантрами, концентрацией на психоэмоциональной отработке.

Считается, что наш мозг настолько неспокойный, что нам нужны и мантры, и движение, и некий фокус внутри, чтобы его успокоить.

— Как решили привезти кундалини-йогу в Кыргызстан?

— Я уже в Лондоне начала преподавать. Размещала информацию в Facebook. И мои друзья из Кыргызстана стали писать мне, спрашивали, когда я приеду и проведу занятие в Бишкеке. У меня не было такого желания.

Вдруг я решила, что нужно написать маленькую книжку о кундалини. Этого направления йоги в КР еще не было. Подумала, что приеду в Кыргызстан на четыре месяца, проведу несколько занятий друзьям, кто просил. В итоге дала несколько бесплатных мастер-классов, потом стала преподавать в студии йоги, затем меня попросили провести тренерские курсы. Я провела четыре.

Но я не ехала с этой программой. Моя цель была — дать, просто дать.

Сейчас на всю страну только четыре тренера кундалини. Хочу провести еще одни курсы тренеров, потому что эти знания нужны людям.

Фото Facebook/Кундалини Йога Хаус. Ольга Тарабашкина с тренерами по кундалини-йоге: Еленой Шарпиловой, Гульзат Дуйшембиевой, Рахат Эгембердиевой

В Кыргызстане сильная энергетика. В планах — открытие здесь кундалини-центра, но для этого нужно больше единомышленников.

— Для кого кундалини-йога?

— Приходят те, которые, во-первых, готовы слышать информацию о тонкой анатомии. Мы говорим о том, что внутри.

Она для людей, которые готовы проработать свои эмоции, хотят реального движения, трансформации, перемен, а также любят разнообразие.

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Еще кундалини для тех, кто хочет получить что-то быстро. Но для этого нужна дисциплина. Человек должен быть открыт мистическим знаниям, альтернативному пониманию мира.

У всех нас много дисбалансов, даже у тех, кто преподает йогу. Нам нужно все это счищать. Если мы не сделаем это, то в какой-то момент с чем-то не справимся. Скажем: «Ой, я не могу». На самом деле мы можем, просто устали, и нам нужна прана — энергия, которую мы берем из таблеток, еды, воды. Но она есть в каждом из нас.

— Чего не стоит ждать от кундалини-йоги?

— Не стоит думать, что это легко. Здесь нужно слушать свое тело.

Не стоить ожидать, что это просто гимнастические занятия на растяжку.

Фото Facebook/Кундалини Йога Хаус. Занятие по кундалини-йоге

— Чем отличаются практики в Кыргызстане от тех, которые проходят на Западе?

— У нас на кундалини ходят только женщины. Были мужчины, но их мало и они долго не задерживаются. На Западе же около 40 процентов занимающихся — мужчины.

В КР тем, кто занимается йогой, им всем тяжело. Семья даже долго не может принять этого. Из-за исторических, геополитических, религиозных факторов нам пытаются сузить наше сознание.

Люди на Западе уже знают, что такое медитация. У нас же стесняются сказать, что пошла помедитировать.

Социум хапает людей, у нас нет времени на пробуждение. У нас единицы пробуждаются.

Нужно быть живыми. Если мы будем живыми, мы не будем ругаться и конфликтовать.

У наших людей жизни забиты такими проблемами, как деньги, секс, семья и так далее. Все это, конечно, важные вещи. Говоришь им: давайте откроем верхние энергетические центры, чтобы интуиция была и так далее. Но здесь это мало кому надо.

— Какие практики будут полезны для восстановления после COVID-19?

— Можно просто вдыхать на счет, задерживать дыхание и выдыхать.

Вообще, когда выдох очень короткий, это говорит о том, что у нас много напряжения и страхов в теле. Мы зажаты. Когда мы удлиняем выдох, то продлеваем жизнь.

Помимо дыхательных практик, нужно отработать еще и страхи.