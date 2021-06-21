Центр имени Гамалеи проведет исследование «Спутника V» для подростков

Центр имени Гамалеи начнет клиническое исследование вакцины «Спутник V» для подростков 12-17 лет. Об этом со ссылкой на заместителя мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасию Ракову сообщило «РБК».



Отмечается, что подросткам будет предложена вакцинация препаратом, который уже используется для вакцинации людей старше 18 лет, но в меньшей дозировке.

Исследование начнется уже в июле и будет проводиться на площадке московских медицинских учреждений. В нем примут участие 350 человек — 100 человек в рамках первой и второй фаз исследования, 250 человек — в третьей.

По словам Анастасии Раковой, принять участие в исследовании смогут подростки, которые ранее не болели коронавирусом, не имеют противопоказаний к препарату или иных медицинских противопоказаний.