Третья волна COVID-19. Кыргызстанцев просят ограничить посещение ЦОН

Из-за роста заражения коронавирусной инфекцией просят ограничить посещение ЦОН. Об этом заявила ГРС.

Центры обслуживания населения и автоЦОНы Кыргызстана продолжают работу в обычном режиме. В связи с ростом заражения и распространением COVID-19, в целях защиты и недопущения дальнейшего распространения коронавирусной инфекции среди граждан и сотрудников ЦОН ведомство просит ограничить их посещение, если это не вызвано крайней необходимостью.

В ЦОН повсеместно проводится ряд мероприятий: установлены антисептики, обрабатываются раствором хлора полы, окна и мебельные принадлежности, проветриваются помещения. Сотрудники центров обеспечены индивидуальными средствами защиты: масками и санитайзерами.