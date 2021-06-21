В Бишкеке сняты ограничения на работу кафе и ресторанов после 23.00

В Бишкеке снимают ограничения на работу точек общественного питания. Об этом 24.kg сообщила вице-мэр столицы Виктория Мозгачева.

По ее словам, решение принято на заседании чрезвычайной комиссии.

«Почему эти ограничения вводились? Во-первых, это была рекомендация Министерства здравоохранения и социального развития и республиканского штаба. Никто же не соблюдал требования по заполняемости и другие. Сегодня была встреча с рестораторами, где они пообещали все строго соблюдать», — отметила Виктория Мозгачева.

Она сказала, что будут проводиться рейды на соблюдение санитарно-эпидемиологических требований. «Если кто-то будет нарушать, то меры будут приниматься индивидуально», — добавила вице-мэр.

Напомним, ограничительные меры ввели 17 июня. Ночные клубы, рестораны, точки общественного питания, кафе, караоке, бары, в том числе расположенные в торгово-развлекательных центрах, не могли работать с 23.00 до 7.00.