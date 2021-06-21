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Общество
Сюжет: COVID-19

COVID-19 в мире. Заразились более 178,4 миллиона, умерли более 3,8 миллиона

За трое суток число людей в мире, которые заразились коронавирусом, выросло на 1 миллион 67 тысяч 629 человек. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты, разработанной учеными.

Всего в мире коронавирусом заразились 178 миллионов 436 тысяч 288 человек. Больше всего зараженных в США (33 миллиона 541 тысяча 967), Индии (29 миллионов 881 тысяча 772), Бразилии (17 миллионов 927 тысяч 928), Франции (5 миллионов 819 тысяч 88), Турции (5 миллионов 370 тысяч 299), России (5 миллионов 255 тысяч 214), Великобритании (4 миллиона 646 тысяч 68), Аргентине (4 миллиона 268 тысяч 789), Италии (4 миллиона 252 тысячи 976), Колумбии (3 миллиона 945 тысяч 166), Испании (3 миллиона 757 тысяч 442) и Германии (3 миллиона 730 тысяч 126).

Количество смертей от коронавируса достигло 3 миллионов 864 тысяч 742. За трое суток показатель вырос на 24 тысячи 108 человек. В том числе в США всего скончались 601 тысяча 824 человека, Бразилии — 501 тысяча 825, Индии — 386 тысяч 708, Мексике — 231 тысяча 187, Великобритании — 128 тысяч 240, Италии — 127 тысяч 270 и России — 127 тысяч 206.

В Кыргызстане зарегистрировали 115 тысяч 615 случаев заражения коронавирусом, Казахстане — 466 тысяч 125, Узбекистане — 106 тысяч 452, Таджикистане — 13 тысяч 308.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/198335/
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