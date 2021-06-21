Третья волна COVID-19. В общественном транспорте Бишкека усилили дезинфекцию

В связи с ухудшением санитарно-эпидемиологической ситуации в столице в общественном транспорте усилили дезинфекцию. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии Бишкека.

По ее данным, при поддержке Центра государственного санитарно-эпидемиологического надзора сотрудники управления городского транспорта, Бишкекского троллейбусного управления и автобусного парка продолжают усиленно проводить дезинфекционную обработку маршруток, автобусов и троллейбусов.

Ежедневно на каждом конечном пункте автобусы и троллейбусы получают тщательную санитарную очистку и дезинфекцию: поручни, ручки сидений, руль, панели и входные двери обрабатываются 1-процентным раствором хлорамина.

В мэрии отметили, что водители каждый день проходят медосмотр, с температурой и симптомами ОРВИ на линию не выходят.

Муниципалитет убедительно рекомендует пассажирам во время поездки в городском транспорте надевать маски, после соприкосновения с поручнями, мелочью и бумажными купюрами пользоваться антибактериальными салфетками и обязательно мыть руки с мылом.