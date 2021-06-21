Для зараженных COVID-19 свободны 195 коек в медучреждениях Бишкека

В медучреждениях Бишкека сегодня есть 195 свободных коек для зараженных коронавирусом. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения и соцразвития.
По его данным, дополнительную информацию можно узнать на сайте, где опубликована карта стационаров.
Свободные места на 21 июня:
- Клинический родильный дом № 2 — 1;
- Городская клиническая больница № 1 — 14;
- Городская клиническая больница № 6 — 9;
- Национальный центр кардиологии и терапии — 15;
- Чуйская областная объединенная больница — 17;
- Национальный госпиталь (отделение ИОВ) — 20;
- Национальный центр онкологии и гематологии — 2;
- Национальный госпиталь (урологический корпус) — 18;
- Национальный госпиталь (мобильная клиника) — 79;
- Республиканский центр наркологии — 20.
С марта 2020 года в республике зарегистрировали 115 тысяч 615 случаев внебольничной пневмонии и COVID-19.