Для зараженных COVID-19 свободны 195 коек в медучреждениях Бишкека

В медучреждениях Бишкека сегодня есть 195 свободных коек для зараженных коронавирусом. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения и соцразвития.

По его данным, дополнительную информацию можно узнать на сайте, где опубликована карта стационаров.

Свободные места на 21 июня:

Клинический родильный дом № 2 — 1;

Городская клиническая больница № 1 — 14;

Городская клиническая больница № 6 — 9;

Национальный центр кардиологии и терапии — 15;

Чуйская областная объединенная больница — 17;

Национальный госпиталь (отделение ИОВ) — 20;

Национальный центр онкологии и гематологии — 2;

Национальный госпиталь (урологический корпус) — 18;

Национальный госпиталь (мобильная клиника) — 79;

Республиканский центр наркологии — 20.

С марта 2020 года в республике зарегистрировали 115 тысяч 615 случаев внебольничной пневмонии и COVID-19.