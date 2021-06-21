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Общество
Сюжет: COVID-19

COVID-19. В Индии сообщили о появлении новой мутации штамма

В Индии сообщили о появлении новой мутации штамма. Об этом сообщило «РИА Новости» со ссылкой на телеканал India TV.

Отмечается, что индийский штат Махараштра сообщил о 20 случаях заражения новой разновидностью штамма коронавируса, названного «дельта плюс». Случаи выявили в городах Нави-Мумбаи, Палгаре и портовом Ратнагири.

Для сдерживания распространения коронавируса власти создали специальные зоны и заблокировали районы, где обнаружили мутацию.

Индия остается на втором месте в мире по числу выявленных случаев коронавируса.

Ссылка: https://24.kg/obschestvo/198274/
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