COVID-19. В Индии сообщили о появлении новой мутации штамма

В Индии сообщили о появлении новой мутации штамма. Об этом сообщило «РИА Новости» со ссылкой на телеканал India TV.
Отмечается, что индийский штат Махараштра сообщил о 20 случаях заражения новой разновидностью штамма коронавируса, названного «дельта плюс». Случаи выявили в городах Нави-Мумбаи, Палгаре и портовом Ратнагири.
Для сдерживания распространения коронавируса власти создали специальные зоны и заблокировали районы, где обнаружили мутацию.
Индия остается на втором месте в мире по числу выявленных случаев коронавируса.