COVID-19. В Индии сообщили о появлении новой мутации штамма

В Индии сообщили о появлении новой мутации штамма. Об этом сообщило «РИА Новости» со ссылкой на телеканал India TV.

Отмечается, что индийский штат Махараштра сообщил о 20 случаях заражения новой разновидностью штамма коронавируса, названного «дельта плюс». Случаи выявили в городах Нави-Мумбаи, Палгаре и портовом Ратнагири.

Для сдерживания распространения коронавируса власти создали специальные зоны и заблокировали районы, где обнаружили мутацию.

Индия остается на втором месте в мире по числу выявленных случаев коронавируса.