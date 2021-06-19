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Общество
Сюжет: COVID-19

Третья волна коронавируса. Дефицита коек и лекарств быть не должно

В Республиканском штабе обсудили ухудшение эпидемиологической ситуации с COVID-19.

Органы здравоохранения должны принять срочные меры по развертыванию и увеличению количества дополнительных койко-мест для приема и лечения больных коронавирусной инфекцией с соответствующим медицинским оборудованием. Об этом заявила заместитель председателя кабинета министров Жылдыз Бакашова.

«Важен постоянный контроль наличия достаточного количества основных и резервных коек в стационарных учреждениях для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией. Дефицита койко-мест, а также лекарственных средств и препаратов не должно быть. Следует также предусмотреть наличие резерва медицинских кадров, необходимого при развертывании дополнительных коек в организациях здравоохранения», — сказала она.

Основной мерой по борьбе с COVID-19 остается широкомасштабная вакцинация населения.

«Прибыла очередная партия российской вакцины «Спутник-V». Она должна быть направлена в те регионы и города, где наблюдается значительное ухудшение эпидемиологической ситуации. Вместе с тем призываем граждан более ответственно относиться к мерам безопасности и выполнению предусмотренных санитарно-эпидемиологических требований. Мы должны быть готовы к ухудшению ситуации», — сказала Жылдыз Бакашова.

По итогам заседания Министерству здравоохранения и социального развития Кыргызской Республики поручено:

  • в недельный срок решить вопрос организации обсервационных зон для медицинских работников, отработавших в красных зонах и мобильных бригадах, а также предусмотреть наличие резерва медицинских кадров, необходимого при развертывании дополнительных коек в организациях здравоохранения;
  • обеспечить в организациях здравоохранения трехмесячный запас лекарственных средств и изделий медицинского назначения, необходимых для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией;
  • по мере необходимости перераспределять лекарственные средства и медицинские изделия, которые ранее были выделены организациям здравоохранения из Фонда государственных материальных резервов, в медицинские учреждения регионов и городов, где наблюдается ухудшение эпидемиологической ситуации по коронавирусной инфекции.

Местным органам власти также поручено усилить контроль за складывающейся эпидемиологической ситуацией и в случае ее ухудшения принимать соответствующие меры.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/198250/
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