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Общество
Сюжет: Дело Алмазбека Атамбаева

Бывшему президенту Атамбаеву срочно требуется медицинское обследование

Бывшему президенту Алмазбеку Атамбаеву срочно требуется медицинское обследование. Однако экспертное заключение не готово до сих пор. Об этом 24.kg сообщил его адвокат Сергей Слесарев.

По его словам, состояние здоровья экс-главы государства тяжелое. Он нуждается в операции на позвоночник и у него проблемы с сердцем. Однако несмотря на все ходатайства адвокатов, Атамбаева в больницу из ИК № 47 не переводят.

Судебные процессы по уголовным делам, в которых фигурирует бывший президент, приостановлены. Ждут заключения экспертов.

Напомним, что в отношении Алмазбека Атамбаева возбуждено несколько уголовных дел, в том числе по беспорядкам в селе Кой-Таш 7-8 августа 2019 года, фактам коррупции и легализации преступных доходов.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/198235/
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