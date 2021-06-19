В Таласской области чиновники передали часть территории школы частникам

В Таласской области чиновники передали в частные руки участок на территории школы. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

По ее данным, надзорным органом выявлены факты незаконной выдачи в частную собственность земельных участков, принадлежащих социальному объекту, для индивидуального жилищного строительства.

Должностные лица Акназаровского айыл окмоту Бакай-Атинского района в 2003, 2009-2011 годах в нарушение требований земельного законодательства республики приняли незаконные постановления о предоставлении в частную собственность гражданам земельных участков общей площадью 1 гектар, принадлежащих средней школе имени Султаналиева.

По факту прокуратурой собранные материалы зарегистрированы в ЕРПП. Ведется досудебное производство.

В целях возврата земельных участков государству в судебные органы внесены иски о признании недействительными правоустанавливающих и правоудостоверяющих документов.