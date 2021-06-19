В НИИ курортологии реабилитацию проходят пять пострадавших в конфликте в Баткене. Об этом сообщили в пресс-центре Министерства здравоохранения и социального развития.

По его данным, накануне здравницу посетил глава ведомства Алымкадыр Бейшеналиев и ознакомился с качеством оказания медицинской помощи пострадавшим, получившим различные травмы в ходе конфликта на кыргызско-таджикской границе в Баткенской области.

По словам директора института Марата Сагымбаева, на сегодня лечение проходят более 500 человек, среди них пятеро пострадавших во время конфликта.

«Всего для прохождения реабилитации направляли 15 пострадавших, остальных в удовлетворительном состоянии выписали домой», — отметили в ведомстве.

Алымкадыр Бейшеналиев также встретился с коллективом института. Он сказал, что эпидемиологическая ситуация по коронавирусной инфекции остается напряженной, идет рост количества новых случаев, в связи с чем надо быть готовыми принимать больных с коронавирусной инфекцией.

«Мы ежедневно мониторим ситуацию с COVID-19, количество коек. Конечно же, важно, чтобы люди проходили реабилитацию. В настоящее время коек в Бишкеке и Чуйской области достаточно, но при необходимости и Институт курортологии будет задействован для приема пациентов с коронавирусной инфекцией. Мы должны держать в резерве необходимые койки», — добавил чиновник.