С 1 июля въезд в РФ для граждан ЕАЭС будет по приложению «Путешествую без COVID»

Оперативный штаб поддержал предложение о том, чтобы переходить на обязательность использования приложения «Путешествую без COVID» при въезде в Россию. Об этом в интервью «Российской газете» рассказал заместитель председателя правительства РФ Алексей Оверчук.

Планируется, что страны Евразийского экономического союза перейдут на этот формат с 1 июля, государства — члены СНГ — примерно с 1 сентября.

«Своих коллег в ЕАЭС мы начали информировать об этом еще в апреле, и они также готовились. Благодаря мобильному приложению для граждан всех государств — членов союза вернулась возможность въезда в Россию, а обязательность его использования позволит охватить основные потоки въезжающих и тем самым снизить риск проникновения вируса на нашу территорию», — сказал Алексей Оверчук.

При этом он отметил, что со странами, не входящими в ЕАЭС и СНГ, также ведется работа. МИД России вместе с Роспотребнадзором и Евразийским банком развития проводило брифинг для иностранных послов, где знакомили их с этим приложением.

«Предлагали другим государствам присоединиться, интерес с их стороны есть. Буквально на днях к приложению подключился Таджикистан, не входящий в ЕАЭС. Так что к системе сегодня уже подключены шесть стран. Будет хорошо, если к этой цифровой платформе будут присоединяться другие государства мира, не только из нашего региона», — заключил Алексей Оверчук.