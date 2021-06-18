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Общество

В мэрии Бишкека обсудили поставку новых автобусов из Узбекистана

И. о. мэра Бишкека Бактыбек Кудайбергенов встретился с заместителем председателя правления по вопросам инвестиций и развитию АО «Узавтосаноат» Жахонгиром Тиллаевым и генеральным директором Самаркандского автомобильного завода Улмасом Юлдашевым. Об этом сообщила пресс-служба столичного муниципалитета.

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По ее данным, узбекская сторона заявила, что полностью первая партия экологичных автобусов японской марки ISUZU узбекского производства на газомоторном топливе поступит в Бишкек к 1 июля 2021 года. Они добавили, что также планируют построить в столице центр по сервисному обслуживанию автобусов.

Бактыбек Кудайбергенов поблагодарил гостей за визит и отметил важность поставки экологичного общественного транспорта для столицы.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/198185/
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