В Бишкеке 20 июня солнечно. Температура воздуха ожидается +27 градусов. День увеличился до 15 часов 20 минут.

Памятные даты

День работников водного хозяйства Кыргызской Республики

Фото Азиза Момункулова. Озеро Кель-Суу

Отмечается в третье воскресенье июня.

Кыргызстан располагает значительными запасами водных ресурсов: около 45 миллиардов кубометров в год поверхностного речного стока, 13 миллиардов кубометров потенциальных запасов подземных вод, 1 тысяча 745 миллиардов кубометров озерной воды и 650 миллиардов кубометров ледников.

В системе водного хозяйства республики работает около 6 тысяч человек.

Всемирный день беженцев

Фото 24.kg. Дети сирийских беженцев, лагерь в Кахраманмараше (Турция)

20 июня мировое сообщество отмечает Всемирный день беженцев, утвержденный Генеральной Ассамблеей ООН в 2001 году.

Сегодняшняя дата — это констатация факта: войны на земле не прекращаются. 80 процентов всех беженцев в мире — это женщины и дети.

Люди, которые меняли мир

Родилась народная артистка СССР Кайыргуль Сартбаева

Фото из интернета. Кайыргуль Сартбаева

В 1936 году в селе Кара-Булак родилась советская кыргызская оперная певица (лирико-драматическое сопрано), педагог Кайыргуль Сартбаева. Народная артистка СССР (1980).

Талантливая певица, обладая оперным голосом широчайшего диапазона, красивого и яркого тембра, прекрасной техникой вокального мастерства, великолепными актерскими данными, воплотила на сцене целую галерею разноплановых образов. Внесла неоценимый вклад в развитие советской многонациональной и кыргызской народной песни.

Более 600 записей арий, романсов и песен в исполнении певицы вошли в «Золотой фонд» Национальной телерадиовещательной корпорации Кыргызской Республики.

Родилась поэт Тазагуль Закирова

Заслуженный деятель культуры Кыргызской Республики, поэтесса родилась 20 июня 1948 года в селе Качкынчы Сузакского района.

Пишет стихи с 1963 года. За 45 лет творческой деятельности она издала поэтические сборники «Ырлар» («Стихи»), «Купуя сезим» («Таинственное чувство»), «Светлый дождь» (на русском языке), «Боз торгойдун ыры» («Песня козодоя»), «Ыйык шаарым», («Мой святой город»), «Алатоом — Мекеним» («Алатоо — Родина моя») и другие. На ее стихи композиторами написано много популярных мелодий.

Тазагуль Закирова сняла документальные фильмы о выдающихся женщинах XX столетия.

Создала клуб, который занимается проблемой гендерной политики, жамаатами по решению социальных вопросов на местах. Тазагуль Закирова оказывает эффективную помощь молодым поэтам и писателям.

Родился актер Чоро Думанаев

Фото из интернета. Кадр из фильма «Пейзаж глазами спринтера» (1988)

Родился 20 июня 1952 года в селе Мин-Булак. Народный артист Кыргызстана.

С 1970-го — актер киностудии «Киргизфильм». Снялся в таких фильмах, как «Улица» (режиссер Геннадий Базаров, 1972), «Водопад» (Юрий Борецкий, 1974), «Белый пароход» (Болот Шамшиев, 1975), «Красное яблоко» (Толомуш Океев, 1975), «Танец орла» (Виктор Живолуб, 1975, Свердловская киностудия) и многих других.

Куда сходить

Культура

выставки проходят в Музее ИЗО, «Галерее М», галерее «Дубовый парк»;

Государственный национальный русский театр драмы имени Чингиза Айтматова представит спектакли «Дура & дурочка» и «Пеппи Длинныйчулок»;

«Дура & дурочка» и «Пеппи Длинныйчулок»; в Кыргызском государственном театре кукол имени Мусы Жангазиева театр «Республика ШКИД» представит свои спектакли.

Куда сходить сегодня, смотрите в «Афише».

Спорт

О важных соревнованиях с участием кыргызстанцев в мире смотрите в «Спортивном календаре».

О важных и интересных мероприятиях и событиях вы можете сообщить на наш номер WhatsApp 0555312024 или на почту info@24.kg. Также пишите нам в Facebook.