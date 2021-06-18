Для зараженных COVID-19 свободны 152 койки в медучреждениях Бишкека

В медучреждениях Бишкека сегодня есть 152 свободные койки для зараженных коронавирусом. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения и соцразвития.
По его данным, дополнительную информацию можно узнать на сайте, где опубликована карта стационаров.
Свободные места на 18 июня:
- Национальный хирургический центр — 2;
- Республиканская клиническая инфекционная больница — 9;
- Клинический родильный дом № 2 — 6;
- Городская клиническая больница № 1 — 27;
- Городская клиническая больница № 6 — 3;
- Национальный центр кардиологии и терапии — 22;
- Чуйская областная объединенная больница — 11;
- Национальный госпиталь (отделение ИОВ) — 20;
- Национальный центр онкологии и гематологии — 3;
- Национальный госпиталь (урологический корпус) — 25;
- Республиканский центр наркологии — 24.
С марта 2020 года в республике зарегистрировали 113 тысяч 430 случаев внебольничной пневмонии и COVID-19.