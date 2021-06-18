Для зараженных COVID-19 свободны 152 койки в медучреждениях Бишкека

В медучреждениях Бишкека сегодня есть 152 свободные койки для зараженных коронавирусом. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения и соцразвития.

По его данным, дополнительную информацию можно узнать на сайте, где опубликована карта стационаров.

Свободные места на 18 июня:

Национальный хирургический центр — 2;

Республиканская клиническая инфекционная больница — 9;

Клинический родильный дом № 2 — 6;

Городская клиническая больница № 1 — 27;

Городская клиническая больница № 6 — 3;

Национальный центр кардиологии и терапии — 22;

Чуйская областная объединенная больница — 11;

Национальный госпиталь (отделение ИОВ) — 20;

Национальный центр онкологии и гематологии — 3;

Национальный госпиталь (урологический корпус) — 25;

Республиканский центр наркологии — 24.

С марта 2020 года в республике зарегистрировали 113 тысяч 430 случаев внебольничной пневмонии и COVID-19.