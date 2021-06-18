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Общество

Не спеша и любуясь красотами ущелья. Как доехать на поезде из Бишкека в Балыкчи

С сегодняшнего дня на Иссык-Куль из Бишкека можно доехать на поезде. Он отправляется со станции «Бишкек-1» по пятницам, субботам и воскресеньям в 7.00, а прибывает в Балыкчи в 11.59.

Состав запущен вновь после годичного перерыва: в 2020-м из-за пандемии COVID-19 поезд не курсировал. Стоимость проезда недорогая — 69 сомов для взрослых, 34 — для детей.

Журналист 24.kg решил не спеша проехаться до жемчужины Кыргызстана, любуясь красотами Боомского ущелья.

Развивать туризм с помощью железной дороги — это реальность, уверены в «Кыргыз темир жолу». Год простоя сказался на потоке туристов в стране в целом и на перевозках по «железке» в частности.

Когда поезд до Балыкчи запустили впервые, желающих доехать на нем до Иссык-Куля было много. Это было в новинку. Железнодорожники надеются, что и в этом сезоне поездки по железной дороге станут популярными — и не только среди кыргызстанцев, но и иностранных туристов.

Сегодня в вагонах много пассажиров. Большинство из них ждали открытия маршрута с нетерпением. Проводники записывают данные каждого в специальную тетрадь — таковы санитарные требования, чтобы в случае выявления коронавируса сразу узнать, кто и с кем контактировал.

На Иссык-Куль по традиции едут отдыхать с семьей. Житель Бишкека Канат Жолочиев решил отправиться в Балыкчи на поезде с супругой и двумя маленькими детьми.

«Во-первых, это удобно и дешево, во-вторых — хотели порадовать ребенка. Ехать с детьми в вагоне намного комфортнее, чем в той же маршрутке. Здесь просторно, они могут поспать, прогуляться по вагону. Едем на Иссык-Куль на два-три дня. Если сын захочет вернуться в Бишкек поездом, то так и сделаем», — рассказывает мужчина.

В каждом вагоне есть уборная, что также удобно при путешествиях с детьми.

Обычно в составе поезда только плацкартные вагоны. Но в честь запуска первого рейса на Иссык-Куль добавили вагон-ресторан. Пригласили представителей СМИ и блогеров. В числе пассажиров на озеро едет и известная певица Айым Айылчиева.

24.kg
Фото 24.kg. Певица Айым Айылчиева

Состав из семи вагонов проезжает через Боомское ущелье. Виды из окон завораживают и захватывают дух.

Отметим, что посадка и проезд пассажиров допускаются только в масках и желательно в перчатках. Передвижение между вагонами запрещено.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/198076/
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