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Общество
Сюжет: Ситуация с «Кумтором»

Дело «Кумтора». Омурбеку Бабанову разрешили свидание с семьей

Омурбеку Бабанову позволят встретиться с супругой и сыном в здании СИЗО ГКНБ. Следователь Дженбаев, ранее запретивший Бабанову встречу с семьей, отменил свое решение после жалобы адвокатов в суд.

Следственный судья Первомайского районного суда Бишкека Туратбек Бекенов должен был рассмотреть жалобу адвоката Анатолия Хегая о незаконном отказе следователя во встрече Бабанова с супругой и сыном. Но следователь связался с адвокатом и сообщил об изменении своего решения.

Отметим, в течение последних 17 дней с момента задержания Омурбека Бабанова на встречу к нему не допускали его супругу Риту Бирбаеву и сына Нурэмира Бабанова. 

Омурбек Бабанов арестован по решению Первомайского районного суда Бишкека 2 июня. Его обвиняют в коррупции по уголовному делу «Кумтора». Сам он отвергает обвинения и называет их «абсолютной чушью и абсурдом».

Напомним, 15 мая в офисах ЗАО «Кумтор Голд Компани» были проведены обыски. Позже стало известно, что следственные мероприятия проводились в рамках уголовного дела, возбужденного по факту коррупции. Глава ГКНБ Камчыбек Ташиев сообщил, что есть четыре уголовных дела, связанных с рудником «Кумтор».

Уголовные дела по «Кумтору» расследует ГКНБ. Начало июня ознаменовалось громкими арестами. Бывшие и действующие депутаты парламента Торобай ЗулпукаровИсхак Пирматов и Талант Узакбаев водворены в СИЗО ГКНБ на два месяца. Решением суда также арестованы экс-премьер-министр Омурбек Бабанов и бывший спикер парламента Асылбек Жээнбеков. Сторонники считают, что эти аресты политически мотивированы.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/197996/
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Дело «Кумтора». Омурбеку Бабанову разрешили свидание с семьей