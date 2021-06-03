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Агент 024

Сторонники Бабанова оставили после себя мусор возле Первомайского суда Бишкека

Жительница одного из домов, соседствующих с Первомайским районным судом Бишкека, показала мусор, который митингующие в поддержку Омурбека Бабанова оставили после себя в ближайших к зданию суда дворах. Свое обращение и снятое видео Марина Киселева прислала 24.kg. 

«Омурбек Токтогулович! Вы всегда позиционируете себя как человека культурного. Скажите мне, пожалуйста, как же у такого культурного человека может быть такое бескультурное окружение? Людей, которые сегодня митинговали за вас около Первомайского суда, и людьми-то сложно назвать!

Возникает большой вопрос: это действительно ваши сторонники или их за деньги привели сюда?

Если это сторонники, то, может быть, дабы не позорить вас, они придут и все-таки уберут тот срач, который совершенно спокойно оставили у нас под окнами?» — обратилась она к политику.

Бишкекчанка также просит мэрию столицы определиться, относится ли к ним территория вокруг суда.

«Если это ваша территория, то будьте добры содержать ее в чистоте, если не можете обязать митингующих это делать. А если нет, то на каком основании на частной территории толпятся митингующие?!» — заключила женщина.

Напомним, экс-премьер-министра Омурбека Бабанова задержали по делу «Кумтора». 2 июня его сторонники вышли на акцию протеста к зданию Первомайского суда, где рассматривалась законность его задержания.

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Ссылка: https://24.kg/agent_024/196195/
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