Ошский рынок снова очистили от стихийных торговцев. Об этом сообщили в пресс-службе столичной мэрии.

По ее данным, Ленинский акимиат на регулярной основе проводит рейды на территории рынка. В них принимают участие сотрудники муниципальной администрации, УВД района, УПСМ Бишкека, управления землепользования и строительства, «Тазалыка» и других районных и городских служб.

«Изъято около 33 объектов: зонты, шатры, столы, стулья, манекены, тачки. С торговцами провели разъяснительную работу о недопущении осуществления коммерческой деятельности за пределами установленных границ рынка», — отметили в муниципалитете.

Муниципальная администрация мэрии по Ленинскому административному району призывает горожан и предпринимателей соблюдать правила организации торговли в столице.