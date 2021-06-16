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Общество

За сутки объем воды в Токтогулке увеличился на 30 миллионов кубометров

За сутки объем воды в Токтогульском водохранилище повысился на 30 миллионов кубических метров. Об этом журналистам сообщил начальник смены станции Улан Матисманов.

По его словам, в прошлом году приток воды был на уровне 505 кубометров, а расход — 316. В этом году приток увеличился примерно на 260 кубических метров в секунду (762 кубометра).

«У нас установлены видеокамеры. Ежедневно, даже ежечасно считаем приток воды, расход, все видим на экране. За сутки вода поднялась на 14 сантиметров (30 миллионов кубометров)», — рассказал Улан Матисманов.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/197834/
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