За сутки объем воды в Токтогулке увеличился на 30 миллионов кубометров

За сутки объем воды в Токтогульском водохранилище повысился на 30 миллионов кубических метров. Об этом журналистам сообщил начальник смены станции Улан Матисманов.

По его словам, в прошлом году приток воды был на уровне 505 кубометров, а расход — 316. В этом году приток увеличился примерно на 260 кубических метров в секунду (762 кубометра).

«У нас установлены видеокамеры. Ежедневно, даже ежечасно считаем приток воды, расход, все видим на экране. За сутки вода поднялась на 14 сантиметров (30 миллионов кубометров)», — рассказал Улан Матисманов.