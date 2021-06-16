Военные Таджикистана задержали и ограбили правозащитницу Кыргызстана

15 июня 2021 года в Лейлекском районе Баткенской области военные Таджикистана задержали правозащитницу Гульгакы Мамасалиеву. Информацию 24.kg подтвердила она сама.

По ее словам, это произошло накануне в 19.00 в районе села Эски-Оочу Кулундинского айыльного округа.

«Я ехала из Максата в Кулунду. В селе Эски-Оочу, когда я передвигалась по неописанному участку на машине, уперлась в блокпост военных Таджикистана. Они сели за руль моей машины и завезли за блокпост. Я была одна. Держали меня полтора часа, перерыли всю мою машину и сумки. После я обнаружила, что из сумки вытащили 10 тысяч сомов. Сегодня написала заявление в милицию о пропаже денег и задержании», — сообщила Гульгакы Мамасалиева.

Гульгакы Мамасалиева после освобождения узнала, что военные Таджикистана потребовали у ее родных $1 тысячу.

«Меня освободили после указания начальника погранзаставы Таджикистана. Видимо, наши переговорили со своими коллегами. После я узнала, что военные Таджикистана звонили моим родственникам и требовали выкуп за меня», — рассказала Гульгакы Мамасалиева.

Гульгакы Мамасалиева в данный момент находится в Баткене, мониторит восстановление пострадавших сел после военной агрессии Таджикистана.