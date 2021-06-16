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Общество

Бишкектеплосеть начинает заполнение сетей

ОАО «Бишкектеплосеть» приступает к заполнению магистральных и разводящих сетей с 16 июня. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

В связи с этим Бишкектеплосеть просит горожан при возобновлении подачи горячей воды проверить и закрыть краны на смесителях, а также для исключения «перетоков» отключить водонагревательные баки, перекрыв запорную арматуру, отсекающую водонагреватель от стояков общего пользования.

При возникновении аварийных ситуаций и вопросов необходимо обращаться по телефонам:

  • центр поддержки потребителей: 0312611169, 1980, 0557611166, 0777611166, 0701611166;
  • диспетчерская служба: 0312568558;
  • дежурные инженеры по внутридомовым системам центрального района: 0312365719, 0312300767;
  • дежурные инженеры по внутридомовым системам южного района: 0312510622, 0312217406.

Подача горячей воды потребителям начнется с 17 июня.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/197814/
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