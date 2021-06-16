В Чуйской области несовершеннолетний подозревается в убийстве 57-летнего мужчины

В Панфиловском районе Чуйской области задержан подозреваемый в убийстве. Об этом сообщает пресс-служба УВД области.

По ее данным, 14 июня в 01.01 в дежурную поступило сообщение, что обнаружен труп с признаками насильственной смерти. Погибший — мужчина азиатского типа, примерно 35-40 лет. На место выехала следственно-оперативная группа. Сотрудниками милиции установлена личность погибшего. Им оказался житель села Кум-Арык — С.Э. 1964 года рождения.

По подозрению в совершении преступления задержан и водворен в ИВС Г.А. 2004 года рождения.

Фото УВД Чуйской области. Подозреваемый

По предварительной версии следствия, преступление совершено на почве ссоры между несовершеннолетним и убитым. Подозреваемый нанес телесные повреждения мужчине, после оставил его и скрылся.

В настоящее время назначены все необходимые экспертизы. Досудебное производство продолжается.