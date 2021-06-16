10:36
USD 84.55
EUR 102.57
RUB 1.18
Общество

В Чуйской области несовершеннолетний подозревается в убийстве 57-летнего мужчины

В Панфиловском районе Чуйской области задержан подозреваемый в убийстве. Об этом сообщает пресс-служба УВД области.

По ее данным, 14 июня в 01.01 в дежурную поступило сообщение, что обнаружен труп с признаками насильственной смерти. Погибший — мужчина азиатского типа, примерно 35-40 лет. На место выехала следственно-оперативная группа. Сотрудниками милиции установлена личность погибшего. Им оказался житель села Кум-Арык — С.Э. 1964 года рождения.

По подозрению в совершении преступления задержан и водворен в ИВС Г.А. 2004 года рождения.

УВД Чуйской области
Фото УВД Чуйской области. Подозреваемый

По предварительной версии следствия, преступление совершено на почве ссоры между несовершеннолетним и убитым. Подозреваемый нанес телесные повреждения мужчине, после оставил его и скрылся.

В настоящее время назначены все необходимые экспертизы. Досудебное производство продолжается.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/197791/
просмотров: 282
Версия для печати
Материалы по теме
Убийство Айзады. Адвокату обвиняемого могут вынести частное определение
Нехватка поливной воды. К митингующим вышли чиновники, но проблему не решили
Нехватка поливной воды. 300 фермеров вышли на митинг к зданию правительства
Гибель ребенка в детдоме. Брат воспитанника рассказал свою версию инцидента
Гибель мальчика в детдоме. На свидетелей инцидента оказывают давление
В Военно-Антоновском детском доме погиб подросток
Убийство Айзады. Ничего страшного не произойдет, говорила милиция маме погибшей
Убийство Айзады. Один из обвиняемых отказался от своих показаний
Убийство Айзады. Обвиняемый рассказал, как похищали жертву ала качуу
Убийство Айзады. Только один из обвиняемых полностью признал вину
Популярные новости
Ученому из&nbsp;Франции не&nbsp;нравится кыргызский язык, но&nbsp;он&nbsp;хочет вернуться в&nbsp;страну Ученому из Франции не нравится кыргызский язык, но он хочет вернуться в страну
Нет домогательствам! В&nbsp;Бишкеке прошел марш в&nbsp;шортах Нет домогательствам! В Бишкеке прошел марш в шортах
Желающие получить вид на&nbsp;жительство в&nbsp;России кыргызстанцы должны сдавать экзамен Желающие получить вид на жительство в России кыргызстанцы должны сдавать экзамен
На&nbsp;фестивале уличного искусства в&nbsp;Томске работу кыргызстанца попросили закрасить На фестивале уличного искусства в Томске работу кыргызстанца попросили закрасить
Бизнес
Оплачивайте с&nbsp;баланса телефона более 500 услуг и&nbsp;сервисов в&nbsp;приложении MegaPay Оплачивайте с баланса телефона более 500 услуг и сервисов в приложении MegaPay
BTB Online от&nbsp;&laquo;Бай Тушума&raquo;&nbsp;&mdash; максимум пользы и&nbsp;экономия времени BTB Online от «Бай Тушума» — максимум пользы и экономия времени
Кубок &laquo;Банка КЫРГЫЗСТАН&raquo; по&nbsp;мини-футболу нашел своих чемпионов Кубок «Банка КЫРГЫЗСТАН» по мини-футболу нашел своих чемпионов
&laquo;Керемет Банк&raquo; подарил любимому Бишкеку саженцы в&nbsp;год 30-летия независимости&nbsp;КР «Керемет Банк» подарил любимому Бишкеку саженцы в год 30-летия независимости КР
16 июня, среда
10:34
В Кыргызстане женщины возглавили 43 айыльных кенеша и 13 айыл окмоту В Кыргызстане женщины возглавили 43 айыльных кенеша и 1...
10:30
Курс доллара в коммерческих банках Кыргызстана на 16 июня
10:14
В Чуйской области несовершеннолетний подозревается в убийстве 57-летнего мужчины
10:02
В Сузакском районе в забое погибли два шахтера
10:00
Декриминализации бизнеса не будет. За мелкий ущерб можно оказаться за решеткой