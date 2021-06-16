В Кыргызстане хотят законодательно урегулировать внутренний водный транспорт. Соответствующий законопроект разработало и вынесло на общественное обсуждение Министерство транспорта, архитектуры, строительства и коммуникаций.

Как отмечается в справке-обосновании, в последние годы развиваются туруслуги по экскурсионно-прогулочному катанию на водном транспорте. Но главной задачей законопроекта является безопасность плавания судов и отдыхающих.

В ведомстве считают, что принятие закона приведет к дальнейшему развитию рынка транспортных работ и услуг в сфере внутреннего водного транспорта.