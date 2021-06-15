14:43
USD 84.71
EUR 102.58
RUB 1.17
Общество

Вымогательство $250 тысяч. Мелиса Аспекова оставили в СИЗО-1 Бишкека

В Первомайском районном суде Бишкека проходит разбирательство по уголовному делу в отношении активиста Мелиса Аспекова, обвиняемого в вымогательстве.

В ходе заседания судья сообщил, что необходимо продлить срок судебного разбирательства и меру пресечения обвиняемому.

Адвокат Сергей Манукян просил отпустить Мелиса Аспекова под домашний арест.

Выйдя из совещательной комнаты, судья Марат Сыдыков зачитал постановление, согласно которому срок судебного разбирательства по уголовному делу продлен до 15 августа. Мера пресечения в виде заключения под стражей в отношении Мелиса Аспекова также продлена до этой даты.

Мелиса Аспекова и Улана Джураева задержали по подозрению в вымогательстве $250 тысяч у должностных лиц ГП «НК «Кыргыз темир жолу» в начале января 2021 года. По версии следствия, они, представляясь приближенными Садыра Жапарова, угрожали проведением проверки деятельности госпредприятия со стороны органов ГСБЭП и организацией митингов против руководства. Улана Джураева отпустили под домашний арест. Мелиса Аспекова перевели из СИЗО ГКНБ в СИЗО-1 Бишкека, он не признает себя виновным.

Улана Джураева суд признал виновным и приговорил к штрафу в размере 260 тысяч сомов.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/197727/
просмотров: 175
Версия для печати
Материалы по теме
Вымогательство $250 тысяч. Свидетель рассказал о встрече с президентом
Вымогательство $250 тысяч. Мелиса Аспекова просят отпустить под домашний арест
Эпидемия туберкулеза в СВО. Суд отпустил троих подозреваемых
В Араване родила 16-летняя девочка. Подозреваемого в ее изнасиловании отпустили
Дело «Кумтора». Данияра Нарымбаева и Алмазбека Баатырбекова привезли в суд
Дело в отношении президента АУЦА Эндрю Качинса передано в суд
Вымогательство $250 тысяч. Мелиса Аспекова оставили в СИЗО-1
Дело «Кумтора». Около суда проходит митинг в поддержку задержанных депутатов
Житель Москвы подал в суд на Казахстан: дипломат поцарапал холодильник
Одиночный пикет в центре Бишкека: женщина из Сузака просит помощи у президента
Популярные новости
Ученому из&nbsp;Франции не&nbsp;нравится кыргызский язык, но&nbsp;он&nbsp;хочет вернуться в&nbsp;страну Ученому из Франции не нравится кыргызский язык, но он хочет вернуться в страну
Нет домогательствам! В&nbsp;Бишкеке прошел марш в&nbsp;шортах Нет домогательствам! В Бишкеке прошел марш в шортах
Желающие получить вид на&nbsp;жительство в&nbsp;России кыргызстанцы должны сдавать экзамен Желающие получить вид на жительство в России кыргызстанцы должны сдавать экзамен
На&nbsp;фестивале уличного искусства в&nbsp;Томске работу кыргызстанца попросили закрасить На фестивале уличного искусства в Томске работу кыргызстанца попросили закрасить
Бизнес
Оплачивайте с&nbsp;баланса телефона более 500 услуг и&nbsp;сервисов в&nbsp;приложении MegaPay Оплачивайте с баланса телефона более 500 услуг и сервисов в приложении MegaPay
BTB Online от&nbsp;&laquo;Бай Тушума&raquo;&nbsp;&mdash; максимум пользы и&nbsp;экономия времени BTB Online от «Бай Тушума» — максимум пользы и экономия времени
Кубок &laquo;Банка КЫРГЫЗСТАН&raquo; по&nbsp;мини-футболу нашел своих чемпионов Кубок «Банка КЫРГЫЗСТАН» по мини-футболу нашел своих чемпионов
&laquo;Керемет Банк&raquo; подарил любимому Бишкеку саженцы в&nbsp;год 30-летия независимости&nbsp;КР «Керемет Банк» подарил любимому Бишкеку саженцы в год 30-летия независимости КР
15 июня, вторник
14:34
Садыр Жапаров поздравил председателя КНР Си Цзиньпина с днем рождения Садыр Жапаров поздравил председателя КНР Си Цзиньпина с...
14:31
Вымогательство $250 тысяч. Свидетель рассказал о встрече с президентом
14:26
Вымогательство $250 тысяч. Мелиса Аспекова оставили в СИЗО-1 Бишкека
14:23
Кыргызский театр оперы и балета завершит сезон на неделю раньше
14:10
Вымогательство $250 тысяч. Мелиса Аспекова просят отпустить под домашний арест