Вымогательство $250 тысяч. Мелиса Аспекова оставили в СИЗО-1 Бишкека

В Первомайском районном суде Бишкека проходит разбирательство по уголовному делу в отношении активиста Мелиса Аспекова, обвиняемого в вымогательстве.

В ходе заседания судья сообщил, что необходимо продлить срок судебного разбирательства и меру пресечения обвиняемому.

Адвокат Сергей Манукян просил отпустить Мелиса Аспекова под домашний арест.

Выйдя из совещательной комнаты, судья Марат Сыдыков зачитал постановление, согласно которому срок судебного разбирательства по уголовному делу продлен до 15 августа. Мера пресечения в виде заключения под стражей в отношении Мелиса Аспекова также продлена до этой даты.

Мелиса Аспекова и Улана Джураева задержали по подозрению в вымогательстве $250 тысяч у должностных лиц ГП «НК «Кыргыз темир жолу» в начале января 2021 года. По версии следствия, они, представляясь приближенными Садыра Жапарова, угрожали проведением проверки деятельности госпредприятия со стороны органов ГСБЭП и организацией митингов против руководства. Улана Джураева отпустили под домашний арест. Мелиса Аспекова перевели из СИЗО ГКНБ в СИЗО-1 Бишкека, он не признает себя виновным.

Улана Джураева суд признал виновным и приговорил к штрафу в размере 260 тысяч сомов.