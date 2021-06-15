В Кыргызстане за сутки выявили еще 514 случаев внебольничной пневмонии и COVID-19. Об этом на брифинге сообщил заместитель министра здравоохранения и социального развития Жалалидин Рахматуллаев.

По его данным, в Бишкеке зарегистрировали 234 случая, Оше — 110, Чуйской области — 80, Ошской — 34, Таласской — 5, Нарынской — 7, Иссык-Кульской — 14, Джалал-Абадской — 13, Баткенской — 17.

С марта 2020 года в республике зарегистрировали 111 тысяч 343 случая внебольничной пневмонии и COVID-19.

Минздрав объединил статистику после того, как ВОЗ присвоила в международной классификации болезней коронавирусу, подтвержденному лабораторно, код U07.1, а внебольничной пневмонии — U07.2, теперь она считается проявлением вируса.