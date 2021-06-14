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Общество
Сюжет: COVID-19

Китайские ученые обнаружили 24 новых вида коронавируса у летучих мышей

Ученые Китайской академии наук и Шаньдунского университета провели исследование по эволюционному происхождению SARS-CoV-2 и обнаружили 24 новых вида коронавируса у летучих мышей. Результаты опубликованы в журнале Cell.

Эксперты изучили образцы слюны и продуктов жизнедеятельности 342 летучих мышей, собранные с мая 2019 года по ноябрь 2020-го. В материале исследователи обнаружили более двух десятков геномов COVID-19 и выявили четыре коронавируса, схожих с SARS-CoV-2, который стал причиной пандемии.

По словам ученых, вирусы, связанные с SARS-CoV-2, продолжают циркулировать в популяциях летучих мышей. Они подчеркнули, что летучие мыши являются отличным природным резервуаром для патогенов, вызывающих тяжелые заболевания у людей.

«Кроме летучих мышей и людей, коронавирусная инфекция может заражать многих домашних и диких животных, в том числе свиней, крупный рогатый скот, мышей, кошек, собак, кур, оленей и ежей», — говорится в публикации.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/197615/
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