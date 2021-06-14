Центральную площадь Бишкека очистили от стихийных игровых точек. В очередной раз

Центральную площадь Ала-Тоо очистили от стихийных игровых точек. Об этом сообщили в пресс-службе столичной мэрии.

По ее данным, специалисты отдела экономики и финансов Первомайского акимиата совместно с представителями управления землепользования и строительства и спецподразделения МП «Тазалык» провели очередной рейд.

«Комиссия демонтировала около 25 незаконных объектов. Работа в данном направлении будет продолжена», — отметили в мэрии.

В муниципалитете добавили, что акимиат неоднократно просил хозяев конструкций пользоваться ими в специально отведенных местах в законном порядке. «Несмотря на рейды, реализаторы возвращаются на свои места», — добавили в мэрии.