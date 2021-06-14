14:09
USD 84.57
EUR 102.88
RUB 1.18
Общество

Центральную площадь Бишкека очистили от стихийных игровых точек. В очередной раз

Центральную площадь Ала-Тоо очистили от стихийных игровых точек. Об этом сообщили в пресс-службе столичной мэрии.

По ее данным, специалисты отдела экономики и финансов Первомайского акимиата совместно с представителями управления землепользования и строительства и спецподразделения МП «Тазалык» провели очередной рейд.

«Комиссия демонтировала около 25 незаконных объектов. Работа в данном направлении будет продолжена», — отметили в мэрии.

В муниципалитете добавили, что акимиат неоднократно просил хозяев конструкций пользоваться ими в специально отведенных местах в законном порядке. «Несмотря на рейды, реализаторы возвращаются на свои места», — добавили в мэрии.

 
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/197549/
просмотров: 421
Версия для печати
Материалы по теме
Мэрия Бишкека пытается навести порядок возле рынка «Сары-Озон»
Велосипедистов просят не кататься в парках, при этом в них есть сервис проката
Крики, вопли, драки. На Ошском рынке продолжается ликвидация стихийной торговли
Стихийная торговля в парках Бишкека. МТУ следит, но ничего не меняется
Возле школы № 61 в Бишкеке развернулась стихийная торговля
Стихийных торговцев на проспекте Манаса в Бишкеке оштрафовали на 6 тысяч сомов
На велодорожке на проспекте Манаса вновь идет стихийная торговля
Жители Бишкека вновь жалуются на стихийных торговцев возле Ошского рынка
В Первомайском районе столицы стихийных торговцев оштрафовали на 51 тысячу сомов
Мэрия города Ош озаботилась стихийной торговлей на рынках. Обещают ликвидировать
Популярные новости
Ученому из&nbsp;Франции не&nbsp;нравится кыргызский язык, но&nbsp;он&nbsp;хочет вернуться в&nbsp;страну Ученому из Франции не нравится кыргызский язык, но он хочет вернуться в страну
Как Чингиз Айтматов ужинал с&nbsp;предателями и&nbsp;врагами народа. Воспоминания сестры Как Чингиз Айтматов ужинал с предателями и врагами народа. Воспоминания сестры
На&nbsp;площади Ала-Тоо в&nbsp;Бишкеке митинг. Требуют наказать Сооронбая Жээнбекова На площади Ала-Тоо в Бишкеке митинг. Требуют наказать Сооронбая Жээнбекова
Нет домогательствам! В&nbsp;Бишкеке прошел марш в&nbsp;шортах Нет домогательствам! В Бишкеке прошел марш в шортах
Бизнес
Кубок &laquo;Банка КЫРГЫЗСТАН&raquo; по&nbsp;мини-футболу нашел своих чемпионов Кубок «Банка КЫРГЫЗСТАН» по мини-футболу нашел своих чемпионов
&laquo;Керемет Банк&raquo; подарил любимому Бишкеку саженцы в&nbsp;год 30-летия независимости&nbsp;КР «Керемет Банк» подарил любимому Бишкеку саженцы в год 30-летия независимости КР
Евро-2020: прямые трансляции в&nbsp;O!TV, расписание матчей в&nbsp;&laquo;Мой&nbsp;О!&raquo; Евро-2020: прямые трансляции в O!TV, расписание матчей в «Мой О!»
Деятельность &laquo;Кумтора&raquo; находится под юрисдикцией Кыргызстана Деятельность «Кумтора» находится под юрисдикцией Кыргызстана
14 июня, понедельник
14:00
Нехватка поливной воды в Кыргызстане. Еще две недели, и будет поздно Нехватка поливной воды в Кыргызстане. Еще две недели, и...
13:59
Мэрия Бишкека не отказывалась от приобретения электробусов за счет средств АБР
13:54
Айсулуу Тыныбекова вновь возглавила мировой рейтинг Объединенного мира борьбы
13:41
Повторные выборы. Из партии «Ынтымак» вышел совладелец кофеен Social Coffee
13:20
Омурбеку Бабанову не дают свидания с супругой. Адвокаты обратились в суд