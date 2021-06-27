В Кыргызстане за сутки коронавирусом заразились 33 медработника. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения и социального развития.

По его данным, в Бишкеке зарегистрировали 14 случаев, Оше — 2, Чуйской области — 5, Баткенской — 5, Нарынской — 1 , Иссык-Кульской — 1, Ошской — 3, Джалал-Абадской — 2.

За сутки с выздоровлением из стационаров выписаны пять медработников, из домашней изоляции — пять.

Всего число медицинских работников с диагнозом COVID-19 составляет 5 тысяч 300, из которых выздоровели 4 тысячи 840 медработников.