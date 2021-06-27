В Кыргызстане на сегодня лечение от коронавируса получают 9 тысяч 352 человека. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения и социального развития.

Амбулаторно (в домашних условиях) лечатся 6 тысяч 357 пациентов, в больницах — 2 тысячи 995. В том числе 127 человек — в крайне тяжелом состоянии, 899 — в тяжелом. Состояние основной массы больных — 1 тысячи 929 человек (или 64,4 процента) — оценивают как средней тяжести, 40 человек находятся в удовлетворительном состоянии.

За сутки от COVID-19 и внебольничной пневмонии выздоровели еще 550 человек. В Бишкеке выписаны 230 человек, Оше — 57, Чуйской области — 60, Ошской — 67, Таласской — 8, Нарынской — 15, Иссык-Кульской — 36, Джалал-Абадской — 52, Баткенской — 25.

С начала марта 2020 года выздоровели 108 тысяч 465 человек.

Минздрав объединил статистику после того, как ВОЗ присвоила в международной классификации болезней коронавирусу, подтвержденному лабораторно, код U07.1, а внебольничной пневмонии — U07.2, теперь она считается проявлением вируса.