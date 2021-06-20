В Кыргызстане за сутки коронавирусом заразились 27 медработников. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения и социального развития.

По его данным, в Бишкеке зарегистрировали шесть случаев, Оше — 3, Чуйской области — 2, Ошской — 7, Таласской — 2, Джалал-Абадской — 2, Баткенской — 5.

За сутки с выздоровлением из стационаров выписаны четыре медработника, из домашней изоляции — девять.

Всего число медицинских работников с диагнозом COVID-19 составляет 5 тысяч 85, из которых выздоровели 4 тысячи 747 медработников.