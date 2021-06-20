В Кыргызстане за сутки выявили еще 730 случаев внебольничной пневмонии и COVID-19. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения и социального развития.

По его данным, в Бишкеке зарегистрировали 312 случаев, Оше — 100, Чуйской области — 74, Ошской — 74, Таласской — 13, Нарынской — 2, Иссык-Кульской — 22, Джалал-Абадской — 68, Баткенской — 65.

С марта 2020 года в республике зарегистрировали 115 тысяч 30 случаев внебольничной пневмонии и COVID-19.

Минздрав объединил статистику после того, как ВОЗ присвоила в международной классификации болезней коронавирусу, подтвержденному лабораторно, код U07.1, а внебольничной пневмонии — U07.2, теперь она считается проявлением вируса.